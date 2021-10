Anna Falchi sempre più bollente sui social per la sua Lazio: la vittoria sull’Inter fa impazzire di gioia la showgirl [FOTO]

SportFair

Splendida vittoria, ieri pomeriggio, della Lazio sull’Inter. Un successo davvero importante, ottenuto in rimonta, tra le polemiche e gli episodi che ancora fanno discutere. A fine match i giocatori delle due squadre hanno dato vita ad una accesissima lite, ma i tifosi laziali ringraziano e gioiscono per questa vittoria.

Tra coloro che di certo non nasconde tutta la sua gioia c’è Anna Falchi, sfegatata tifosa dela Lazio, che spesso e volentieri pubblica sui social degli scatti bollenti dopo una vittoria della sua squadra del cuore. Anche ieri, dunque, la showgirl non poteva esimersi dal pubblicare una delle sue foto hot e così, sulla sua pagina Instagram è spuntata una foto che la ritrae con addosso solo una camicia. “Ottimo direi! Asfaltati i Campioni d’Italia… cresce il Sarrismo Laziale. E meno male che Sarri non vinceva con le big! Intanto: Roma, Inter …Cmon Eagles! Sempre Forza Lazioooooooooo!!!“, ha scritto Anna Falchi.