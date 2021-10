Andy, ma che combini? Bizzarro episodio per Murray: “ho perso le scarpe e… la fede nuziale”

SportFair

Episodio davvero bizzarro per Andy Murray, pronto a scendere in campo nel Masters 1000 di Indian Wells. Il tennista scozzese, seppur consapevole di “essere stato un idiota”, ha raccontato sui social quanto accadutogli, lanciando anche un appello per essere aiutato.

“Fondamentalmente ieri sera dopo cena qui a Indian Wells sono tornato in macchina per tornare in albergo e la macchina non aveva un buon odore. Praticamente avevo lasciato lì le mie scarpe da tennis, c’erano 38-39 gradi quindi le mie scarpe da tennis sono piuttosto umide, sudate e puzzolenti“, ha esordito sui social.

“Quando sono tornato in hotel ho deciso che le scarpe avevano bisogno di un po’ d’aria e che avevo bisogno di asciugarle un po’, quindi non avendo un balcone nella mia stanza e non volendole portare all’interno della mia stanza, ho pensato: “Lascerò le scarpe sotto la macchina. Quando sono tornato in macchina la mattina, le scarpe erano sparite“, ha continuato Murray.

Ma non è finita qua! Lo scozzese, infatti, in un primo momento non si è accorto di un ‘particolare’ importantissimo. Le scarpe, ovviamente, le ha riacquistate senza problemi, peccato però che nelle sue, quelle scomparse, c’era un bene prezioso, preziosissimo.

“Mentre mi stavo preparando per il mio allenamento, il mio fisioterapista mi ha detto ‘Dov’è la tua fede nuziale?’ e io ero tipo ‘Oh, no.’ Fondamentalmente lego la mia fede nuziale alle mie scarpe da tennis quando gioco perché non posso giocarci tenendola al dito, quindi, sì, la mia fede è stata rubata di nuovo. Sono nei libri cattivi a casa, quindi voglio provare a trovarlo“, ha concluso Murray.

Non l’avrà presa bene dunque la moglie Kim, legata a Murray dall’aprile del 2015 e madre dei suoi 4 figli.