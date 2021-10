Andy Murray, le scarpe con la fede nuziale sono tornate: “ancora puzzano, ma sono tornato di buonumore”

SportFair

Storia a lieto fine da Indian Wells: Andy Murray, che ieri aveva raccontato sui social una bizzarra storia, svelando di aver perso le sue scarpe da gioco, nelle quali era legata la sua fede nuziale, ha aggiornato adesso tutti i fan sulla vicenda, che ha un finale inaspettato.

Il tennista scozzese, pronto al debutto nel torneo californiano, ha ritrovato le sue scarpe: “non ci crederete ma l’anello e le scarpe sono tornate a casa! Hanno ancora un odore orribile ma sono tornati e io sono felice!“, ha scritto Murray sui social.

“Voglio solo inviare un messaggio veloce per dire un enorme grazie per tutti i messaggi e anche a tutti per aver condiviso la storia del scarpe e l’anello nuziale“, ha aggiunto in un video pubblicato su Instagram.