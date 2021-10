Andreas Schjelderup, la stella norvegese vicina all’Inter: il no alla Juventus e la passione per videogiochi e hamburger

SportFair

L’Inter pensa alla stagione in corso, l’obiettivo del club nerazzurro è quello di raggiungere i migliori obiettivi in campionato e Champions League. E’ iniziato un nuovo percorso con l’addio di Antonio Conte e l’arrivo di Simone Inzaghi, i primi risultati sono stati altalenanti ma la squadra è competitiva per raggiungere obiettivi ambiziosi. La dirigenza continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa per il presente e per il futuro, un nome valutato con molta attenzione è quello che porta a Andreas Schjelderup. Si tratta di un trequartista che all’occorrenza può giocare anche in posizione arretrata ma anche esterno d’attacco o addirittura prima punta. E’ un vero e proprio jolly per la sua capacità di ricoprire diversi ruoli del campo.

Chi è Andreas Schjelderup

E’ un classe 2004 norvegese, quindi ancora giovanissimo e con ampi margini di miglioramento. E’ riuscito già a mettersi in mostra dal punto di vista fisico e tecnico, è alto 176 cm, è dotato anche dal punto di vista tecnico e della rapidità. E’ cresciuto nelle giovanili del Bodø/Glimt e nell’Under 19 del Nordsjaelland, è di piede destro ma è abile anche con il sinistro. A 16 anni e 248 giorni ha fatto il suo esordio con i grandi. Il suo valore attuale è già di 5 milioni di euro, una cifra comunque alta per un calciatore 17enne. E’ in scadenza di contratto nel 2024 con il Nordsjælland. E’ pronto per un campionato di alto livello come quello italiano, è seguito con molta attenzione dall’Inter. E’ l’ultimo talento del calcio norvegese che ha sfornato già calciatori del calibro di Haaland, Odegaard e Hauge. Ha rifiutato la Juventus, poi anche Psv, Ajax e Bayern Monaco. Il suo nome è finito nella lista dei 60 giovani da seguire.

Le caratteristiche dentro e fuori dal campo

“E’ un giocatore molto speciale” ha detto l’allenatore Flemming Pedersen. “Se un giorno dovesse approdare in uno dei top 5 campionati europei, non mi sorprenderebbe”. La previsione è destinata a concretizzarsi. Come caratteristiche è paragonato a Eriksen e Damsgaard. E’ appassionato di videogiochi e… hamburger. “Sono un giocatore a cui piace controllare il gioco e il centrocampo. Uno che distribuisce palloni e prende il controllo. Potrei essere un po’ tranquillo nella mia metà campo, ma appena avanzo divento più forte”. Parole e musica di Andreas Schjelderup, il baby fenomeno nel mirino dell’Inter.