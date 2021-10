André Onana, chi è il nuovo portiere dell’Inter discepolo di Eto’o: dalla squalifica per doping al mancato arrivo in Italia perché nero

SportFair

L’ultima prestazione di Samir Handanovic è stata molto incoraggiante, il portiere ha salvato l’Inter nella partita contro il Sassuolo ma il club nerazzurro ha deciso comunque di muoversi sul fronte portiere per il futuro. L’inizio di stagione dello sloveno non è stato di certo positivo, l’ex Udinese è stato autore di diverse disattenzioni, non è più reattivo come qualche anno fa ed in più ha commesso alcuni errori dal punto di vista tecnico. Non sono mancate le critiche anche da parte dei tifosi nerazzurri, Handanovic ha risposto con una grande prestazione contro il Sassuolo ma dovrà confermarsi anche nelle prossime partite. L’Inter non potrà permettersi altre disattenzioni in campionato e Champions, in ogni partita ci sono in palio punti decisivi per la corsa scudetto e per il passaggio del turno agli ottavi di finale.

Bloccato Onana per la prossima stagione

L’Inter ha comunque deciso di chiudere per un altro portiere, per sostituire o affiancare Handanovic per la prossima stagione. Si tratta di André Onana, è stato raggiunto l’accordo con l’estremo difensore dell’Ajax. Al momento non trovano conferme le voci di un arrivo del camerunese già dal mercato di gennaio, l’intesa prevede l’arrivo a Milano per la stagione 2022/2023 a parametro zero. Si tratta di un grandissimo colpo dal punto di vista economico, ma soprattutto tecnico: Onana si è confermato uno dei migliori portieri nelle ultime stagioni. E’ un classe 1996, muove i primi passi nella Samuel Eto’o Academy, scuola calcio dell’ex calciatore dell’Inter. Nel 2010 viene tesserato dal Barcellona per il settore giovanile. Nel 2015 firma con l’Ajax, l’esordio in prima squadra si registra nel 2016. Nel 2021 è stato squalificato per un anno dalla Uefa: il portiere era risultato positivo al furosemide, medicinale prescritto alla moglie, a seguito di un test anti-doping effettuato il 30 ottobre 2020. La squalifica è stata poi ridotta a 9 mesi. Protagonista anche con la maglia della Nazionale del Camerun.

Il caso razzismo e la moglie

Il nome di André Onana non è nuovo per il calcio italiano. Nel febbraio 2020, in un reportage del quotidiano olandese NRC sul razzismo il portiere svelò: “Tre anni fa, dopo che l’Ajax ha perso la finale in Europa League contro il Manchester United, ho parlato con un club italiano di un possibile trasferimento. Non dirò quale club, ma le trattative sono andate bene. Fino a quando il direttore sportivo del club ha chiamato il mio agente. ‘Pensiamo che Onana sia un grande portiere, ma purtroppo non possiamo prenderlo. Un portiere nero causerebbe troppi problemi coi nostri tifosi'”.

Il portiere è sposato con Melanie Kamayou, modella ed ex Miss Camerun, dal matrimonio è nato un figlio, André junior.