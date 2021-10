Paura Andorra-Inghilterra, incendio allo stadio: l’Estadi Nacional va a fuoco [VIDEO]

SportFair

Continua il programma delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la competizione è ormai entrata nella fase decisiva per staccare il pass. La partita più interessante di oggi mette di fronte Andorra e Inghilterra, la gara è stata seriamente a rischio. E’ infatti scoppiato un incendio all’Estadi Nacional, è quanto comunicato da un portavoce della Federcalcio: “Non sono stati segnalati danni personali, solo danni materiali. Il programma continuerà come previsto e la partita si svolgerà regolarmente”.

L’episodio si è verificato nella giornata di venerdì ed è stato fondamentale l’intervento dei Vigili del Fuoco. Il fumo ha raggiunto l’hotel della Nazionale inglese e sul manto erboso sono rimasti i segni dell’incendio. La situazione è poi tornata alla normalità ed il campo non ha subito danni tali da compromettere il regolare svolgimento della partita.