La presunta amante di Icardi smentisce i rumors, ma spuntano i messaggi privati su Instagram

E’ lo scoop del momento, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati. La showgirl argentina, moglie ed agente del calciatore del PSG, ha pubblicato qualche giorno fa una storia Instagram che non ha lasciato troppi dubbi.

Mauro Icardi avrebbe rovinato tutto con un presunto tradimento e Wanda Nara non ha intenzione di perdonarlo. Dall’Argentina ne sono certi: il calciatore del PSG ha perso la testa per l’attrice Maria Eugenia Suarez, separata da poco e madre di tre figli.

E’ stata proprio lei, “La China”, a smentire i rumors riguardanti il flirt con Maurito. Sui social silenzio tombale dalla Suarez, ma il sito spagnolo MDZ riporta alcune frasi che avrebbe affermato ad alcuni amici: “non so da dove sia nato tutto questo. Io loro nemmeno li conosco. Mi sono appena separata, sto pensando ad altro. Non penso di parlare di nulla. Non mi riguarda, che se la vedano loro”.

Smentite che però sono a loro volta smentite da alcuni messaggini privati che Maria Eugenia e Icardi si sono scambiati su Instagram. “Vorrei incontrarti in un bar in una parte del mondo dove nessuno ti conosce”, avrebbe scritto l’attrice argentina al calciatore suo connazionale. Gli amici hanno rivelato al Clarin che “i messaggi ci sono stati, ma tra di loro non c’è niente di serio. Non si sono mai visti. Wanda e Mauro non si separeranno”.