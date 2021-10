Allegri-Ambra, le prove del tradimento: “una bionda vicina alla Juve, l’indizio dentro l’auto”

SportFair

Un nuovo retroscena sul presunto tradimento di Massimiliano Allegri nei confronti di Ambra Angiolini. Non è un buon momento per il tecnico della Juventus, il club bianconero è reduce dal ko in campionato contro il Sassuolo ma nel complesso il rendimento non è stato all’altezza, sicuramente meglio in Champions League. La squadra dovrà cambiare passo già dalle prossime partite.

Nel frattempo continuano a circolare nuove notizie sulla vita privata dell’allenatore della Juventus. Il settimanale ‘Oggi’ ha rilanciato nuove indiscrezioni. Pare che l’attrice abbia trovato la prove del tradimento nell’auto dell’allenatore: “un capello biondo, lungo e liscio”, secondo quanto svelato. Un’altra fonte avrebbe invece ammesso: “non occorre andare troppo lontano. L’ambiente Juve è blindato e anche gli affari di cuore si giocano all’interno di un circuito chiuso. Se volete trovare la bionda, cercatela lì”.

Un amico di Allegri avrebbe invece dichiarato: “lui lo conosciamo, è sempre stato un farfallone. Però negli ultimi anni mi sembrava più stabile. Qualcosa ha combinato, è sicuro, ma può darsi sia già tutto finito. Quando l’ho visto poche settimane fa mi ha detto di essere single”.