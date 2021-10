Allegri-Ambra Angiolini: l’allenatore della Juve risponde così in conferenza stampa

SportFair

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri è finito alla ribalta negli ultimi giorni, non tanto per i risultati con la Juventus quanto per una questione di gossip. E’ finita la relazione con Ambra Angiolini, secondo quanto riportato dai giornali di gossip anche a causa di un tradimento dell’allenatore.

E’ la vigilia della partita di campionato tra Juventus e Roma, in conferenza stampa si è presentato Massimiliano Allegri che in primo luogo ha parlato dei problemi di formazione. “Morata oggi probabilmente si allenerà con la squadra. Non penso giocherà, ma magari sarà a disposizione. Dybala è più indietro e sicuramente non sarà convocato. Non so perché questa settimana leggevo di una sua presenza con la Roma. Penso ci vorranno ancora 10 giorni”. Inevitabile una domanda sul gossip con Ambra Angiolini: “Non intendo parlare della mia vita privata, parliamo di Juve-Roma”.