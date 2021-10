Alla scoperta di Felix Afena-Gyan, il nuovo talento della Roma: vive in convitto, parla tre lingue ed è innamorato della Capitale

SportFair

La decima giornata del campionato di Serie A ha lanciato un nuovo calciatore, un giovane della Roma e di grande prospettiva in grado di raggiungere altissimi livelli: stiamo parlando Felix Afena-Gyan. I giallorossi sono sotto contro il Cagliari, Mourinho lancia in campo il ghanese che cambia la partita. L’impatto dell’attaccante è veramente positivo, così come la reazione dei giallorossi che ribaltano il risultato con i gol di Ibanez e Pellegrini. Ad aprile era finito sulla pagine della BBC, oggi su tutti i quotidiani italiani. La Roma aveva utilizzato uno slot da extracomunitario per il calciatore che conferma le intenzioni del club giallorosso di voler puntare moltissimo su Felix Afena-Gyan. La decisione è stata quella di mantenere un profilo basso per non caricare il calciatore di troppe responsabilità.

Chi è Felix Afena-Gyan

E’ un classe 2003 ed è stato da sempre un tifoso della Roma. E’ cresciuto in Ghana tra mille difficoltà, già dai primi anni ha coltivato la passione per il calcio, ma senza rinunciare allo studio. E’ stato scoperto dall’agente Oliver Arthur che ha gestito il trasferimento nella Capitale.

“Ero a casa a guardare la partita e quando ho visto Felix pronto ad entrare, non potevo credere che stesse realizzando così in fretta il suo sogno”, dice a Repubblica Arthur. “Sono stato in contatto per tutta la partita con sua madre, anche lei stava guardando la partita. Era felice, non trovava le parole per spiegarmi quanto ma ha iniziato a piangere a dirotto quando Felix le ha dedicato un ‘Mamma ti amo’ dopo la partita”.

E’ già molto forte dal punto di vista fisico nonostante la giovane età, è rapido e può giocare prima o seconda punta, in un attacco a 3 anche da esterno. Dopo l’arrivo in Primavera è stato lanciato in prima squadra, la decisione di Mourinho di lanciarlo in Serie A non ha sorpreso gli addetti ai lavori che da tempo seguono le vicende del calciatore. Felix Afena-Gyan vive nel convitto della Roma insieme ad altri ragazzi delle giovanili. Parla inglese e francese, un po’ anche l’italiano. Su Instagram i follower sono aumentati in poche ore ed il ringraziamento è stato anche per Mourinho: “per sempre grato, sir. Ti renderò orgoglioso”. La Roma ha un tesoro in casa, Felix Afena-Gyan è un predestinato.