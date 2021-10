Alice Campello sbotta sui social: la moglie di Morata denuncia lo stalker [FOTO]

SportFair

I personaggi famosi, soprattutto gli influencer e le belle ragazze, come ad esempio le wags, sono esposte a tanti rischi ogni giorno. Sono sempre più numerose le persone che sono perseguitate da maniaci e stalker ossessionati.

Tra queste c’è anche Alice Campello, influencer italiana e moglie di Alvaro Morata. La dolce metà del calciatore spagnolo della Juventus, madre di tre splendidi bambini, ha condiviso sui social uno screen, denunciando molestie che riceve ormai da 6 anni dalla stessa persona, che si nasconde dietro profili fake. “Per questa persona… Ha una vera ossessione per me da più di 6 anni. Voglio dirgli che farò di tutto per scoprire chi sei… Spero che tu possa smettere di creare migliaia di profili solo per farmi del male”, ha scritto sui social Alice Campello.

“Instagram dovrebbe mettere l’obbligo del documento di identità per creare un profilo. Questi malati dovrebbero essere detenuti“, ha aggiunto.