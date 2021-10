Un quarto di finale che sembra una finale! Il baby fenomeno Alcaraz piega Berrettini a Vienna

SportFair

Pomeriggio di fuoco a Vienna dove sono iniziati oggi i quarti di finale del torneo austriaco. Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz hanno regalato spettacolo puro: da una parte il tennista italiano, autore di una splendida stagione 2021, fatta di splendidi traguardi e belle vittorie, dall’altra la giovane promessa spagnola, appena 18enne, il più giovane tennista nei migliori 100.

Un match iniziato in salita per Matteo Berrettini, finalista a Wimbledon 2021, che ha subito il gioco aggressivo del suo avversario, che a luglio ha conquistato il suo primo titolo ATP vincendo ad Umago. Alcaraz, in mezz’ora circa, infatti, si è portato sul 5-0, lasciando tutti senza parole.

Il tennista romano nulla ha potuto per portarsi a casa il primo set, perso 6-1, ma nel secondo la storia è cambiata: Berrettini ha saputo reagire, giocando un tennis migliore, ma ha dovuto comunque sudare e faticare per pareggiare i conti, solo al tie-break.

Al terzo set la musica non è cambiata: anche l’ultima frazione è stata equilibrata, con i due giocatori che hanno lottato con tutte le loro forze nonostante la stanchezza: il match si è deciso al tie-break e dopo due ore e 40 minuti di gioco ad alzare le braccia al cielo è il baby fenomeno Alcaraz, numero 42 al mondo.

Lo spagnolo è riuscito ad avere la meglio al tie-break, mantenendo una freddezza davvero impressionante considerando la sua giovane età. Berrettini, seppur deluso, non può far altro che applaudire il suo avversario: il romano, che ha avuto difficoltà ad entrare in partita, è riuscito comunque a resistere e reagire, ma non è bastato. Il match è terminato col punteggio di 6-1, 6-7, 7-6: Alcaraz è il primo semifinalista del torneo ATP di Vienna e attende ora di sapere chi tra Zverev e Auger Aliassime sarà il suo avversario nella sfida di domani.