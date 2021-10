Al via oggi a Cagliari i Mondiali di Danza Sportiva: il programma e le prove

SportFair

Organizzati da DAO Spa e promossi dalla Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS) nell’ambito della Sardinia Dancing Week, i Mondiali WDSF di Danza Sportiva si svolgono al PalaPirastu da giovedì 21 a domenica 24 ottobre per quattro giorni ritmati di puro spettacolo, con i migliori ballerini della World Dance Sport Federation provenienti da oltre trenta nazioni.

Giovedì 21 ottobre si aprono le danze con il Mondiale WDSF PD Adult 10 dance

Venerdì 22 ottobre in palio i titoli Europei WDSF Open Senior I Latini e Standard , WDSF Open Senior II Standard e il Mondiale WDSF Senior IV Standard

, e il Sabato 23 ottobre il Mondiale WDSF Open Senior IV Standard e gli Europei WDSF Amator Latin

Domenica 24 ottobre il “ballo finale” valido per il Mondiale WDSF Senior III Standard

La Sardinia Dancing Week si apre giovedì 21 ottobre alle 15:00 al PalaPirastu di Cagliari (via Rockfeller, 34) con l’Open Lecture di Danze Latino-americane e Standard. Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, il programma dei Mondiali di Danza Sportiva comincerà alle 9:00. Il Village Sardinia Dancing Week sarà allestito presso le piste anulari del Pattinodromo adiacente al PalaPirastu.

La STANDARD è una prova che comprende Valzer, Slow Fox, Tango, Valzer Viennese e Quickstep.

I balli LATINI racchiudono a livello professionistico Samba, Cha cha cha, Rumba, Paso Doble e Jive.

La 10 DANCE è la competizione che include i balli Standard e Latini, premiando la coppia più completa.

I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale Sardinia Dancing Week 2021

Regione Sardegna è Main Sponsor dell’evento, le cui fasi salienti saranno trasmesse in diretta su Eurosport broadcaster ufficiale della Sardinia Dancing Week. Inoltre, uno speciale Mondiali di Danza Sportiva verrà distribuito su discovery+ e trasmesso in onda in 54 paesi del canale sportivo paneuropeo.