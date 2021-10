Pecco e Fabio, giovani ma già campioni! A Misano l’abbraccio tra Quartararo e Bagnaia [VIDEO]

Una domenica pazza a Misano! Fabio Quartararo è il nuovo campione del mondo di MotoGP! Il francese, protagonista di una stagione fantastica, ha potuto festeggiare oggi davanti al pubblico italiano grazie alla caduta di Pecco Bagnaia che ha visto frantumarsi tutti i suoi sogni di gloria.

Un finale inaspettato sicuramente, che ha però dimostrato ancora una volta come Quartararo e Bagnaia, nonostante la giovane età, siano già dei veri campioni, in pista ma soprattutto fuori. I due piloti sono stati immortalati durante un gesto che mostra tutto il rispetto che hanno l’uno dell’altro.

Al rientro del francese dalla pista, Bagnaia si è fatto trovare in pit-lane e lo ha accolto tra gli applausi. Quartararo ha rallentato per fermarsi davanti al suo collega e diretto rivale per il titolo: tra i due strette di mani e abbracci.

🙌🏼 Respect ☺️ Congratulations, @FabioQ20! 👏🏼 🏆 It’s been an amazing season and we are glad that we were able to bring on the fight to you! We will try again next year 😏👊🏼#ELD1ABLO@PeccoBagnaia | @MotoGP pic.twitter.com/1BiQpLre6Z

— Ducati Corse (@ducaticorse) October 24, 2021