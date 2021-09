Rifiuta il vaccino e contrae il Covid, Granit Xhaka salta Svizzera-Italia: sui social Mourinho lo bacchetta

SportFair

Ha rifiutato il vaccino e ha contratto il Covid, per questo motivo Granit Xhaka salterà il match tra Svizzera e Italia, valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022. Il centrocampista dell’Arsenal presenta lievi sintomi ed è stato già posto in isolamento fiduciario già prima della sfida di mercoledì contro la Grecia, vinta dagli elvetici con il punteggio di 2-1. Xkaha è l’unico della delegazione svizzera ad aver rifiutato il vaccino, motivo per il quale Mourinho gli ha mandato un messaggio sui social con l’invito a vaccinarsi: “fai il vaccino e rimettiti“. La Roma ha seguito il giocatore dell’Arsenal durante lo scorso mercato, l’operazione però non è andata in porto ma questo non ha impedito allo Special One di stringere un buon rapporto con lui.

La nota della Federazione svizzera

Queste le parole di Adrian Arnold, addetto stampa della nazionale elvetica: “Granit aveva qualche sintomo, ha effettuato un test rapido che ha dato esito negativo, ma il dottore ha voluto approfondire la situazione con un esame molecolare che è risultato positivo. È un giocatore non vaccinato. Abbiamo lasciato che ognuno decidesse per se in merito alla faccenda, è una decisione personale di ogni calciatore, proprio come qualsiasi altra persona in Svizzera. Noi abbiamo raccomandato a tutti di vaccinarsi, lui ha deciso da solo. Non è necessario che il resto del team sia messo in quarantena perché tutti sono vaccinati ed hanno il green pass, Xhaka era l’unico non vaccinato di questa spedizione“.