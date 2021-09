Violata la tomba di Daniel Guerini, vandali rubano magliette e ricordi: la rabbia e l’appello di mamma Michela

SportFair

Sono passati pochi mesi dalla scomparsa di Daniel Guerini, ma la tragica morte del centrocampista 19enne della Lazio Primavera lascia ancora una ferita aperta nei suoi cari.

Una feriti difficile da rimarginare anche a causa di atti vandalici terribili. La tomba del 19enne, infatti, è stata violata nella notte: dal cimitero di Verano sono state rubate magliette, gadget e oggetti vari, ma anche dal luogo dell’incidente, sulla via Palmiro Togliatti di Roma, sono stati presi diversi ricordi che familiari e amici ogni giorno portano a Daniel per cercare di attenuare il dolore.

E’ stata Michela, la mamma di Daniel, a denunciare l’accaduto con un duro sfogo: “a te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto… Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c’è qualcuno che vede tutto…”.

Non è mancato poi un appello per recuperare gli oggetti rubati: “è stata svuotata la cappella di mio figlio Daniel. Sono state portate via sciarpe, foto, cimeli e tanti ricordi portati dagli amici di mio figlio. Faccio un appello perché tutto venga riconsegnato“.