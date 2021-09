E’ ufficiale, Vincenzo Nibali torna all’Astana: “una vera famiglia che mi ha dato tanto”

SportFair

La notizia era nell’aria da qualche tempo ormai, ma solo oggi è arrivata l’ufficialità: Vincenzo Nibali sarà nuovamente un ciclista del team Astana nel 2022.

Lo Squalo è stato corridore dell’Astana dal 2013 al 2016 vincendo due Giro d’Italia e un Tour de France. In quei quattro anni all’Astana Nibali ha conquistato 22 vittorie, inclusi i suoi tre titoli Grand Tour, oltre a successi a Il Lombardia, ai Campionati Nazionali Italiani, Tirreno-Adriatico, Giro del Trentino e Tour of Oman.

“Sono molto felice di tornare nel Team Astana, perché per me è una vera famiglia che mi ha dato tanto e insieme alla quale ho raggiunto i miei più grandi successi. Conosco la maggior parte della dirigenza e dello staff della squadra, quindi tornerò nella squadra che conosco molto bene. Inoltre ho dei ricordi molto belli della visita al Kazakistan e alla sua capitale ed è stata un’esperienza indimenticabile”, ha dichiarato il ciclista siciliano.

“È difficile parlare in questo momento di aspettative specifiche per il mio ritorno in squadra, così come dei piani per la prossima stagione. Ma prima di tutto per me sarà un piacevole ricongiungimento con la squadra e vorrei godermi al massimo la nuova stagione. Certo, vorrei mettermi alla prova, raggiungere certi risultati, ma allo stesso tempo sono interessato a fornire la mia esperienza ai giovani piloti. In ogni caso, insieme alla dirigenza della squadra discuteremo ancora di vari aspetti della nuova stagione, determineremo gli obiettivi, sia di squadra che personali, e dopo di ciò inizieremo a muoverci nella direzione scelta”, ha concluso.