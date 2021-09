Vincenza Petrilli sfiora l’oro nel tiro con l’arco: l’arciera azzurra cede in finale e si ‘accontenta’ dell’argento

SportFair

Vincenza Petrilli sfiora la medaglia d’oro nel tiro con l’arco ricurvo alle Paralimpiadi di Tokyo, cedendo in finale contro la pluri-campionessa iraniana Zahra Nemati. L’arciera calabrese cede al tiro di shoot-off per 10-9, dopo aver recuperato da 5-1 fino a 5-5 grazie ad una pazzesca rimonta che nessuno si sarebbe aspettato. Un argento comunque prestigioso per Vincenza Petrilli che, alla seconda gara internazionale della sua storia, riesce a salire sul secondo gradino del podio paralimpico arrendendosi solamente all’iraniana Nemati, al suo terzo oro consecutivo alle Paralimpiadi.