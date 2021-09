Sui social il VIDEO scandalo dei festini dei giocatori NBA: spogliarelliste, preservativi e una valanga di… soldi

SportFair

Manca poco più di un mese all’inizio della stagione 2021-22 di NBA, ma nelle ultime ore si sta parlando tanto del campionato di basket più amato e seguito, a causa di un video scandalo che riguarda i suoi giocatori.

Da diverse ore, infatti, circola in rete un video di un festino privato di giocatori NBA. A girare il video è stata una delle tante spogliarelliste protagoniste del party, che ha mostrato come il pavimento fose ricoperto di soldi e di… preservativi. Il legame tra giocatori NBA e spogliarelliste non è una novità, ma le immagini di cosa avviene all’interno di queste feste hanno creato un po’ di scompiglio, ma chi conosce bene il mondo della palla a spicchi americana non si scandalizza del tutto.

Giocatori come James Harden sono sempre pronti per questo tipo di feste. Il ‘Barba’ è stato beccato più volte negli ultimi anni in festidi del genere, anche dopo aver disputato partite importanti. In passato anche Dennis Rodman è finito nell’occhio del ciclone dopo alcune foto che lo ritraevano in folli feste nei locali di Las Vegas. Anche Paul Pierce ha creato scandalo con immagini che lo ritraevano ubriaco e circondato da spogliarelliste. Non proprio una novità, dunque.