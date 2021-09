Sainz non riesce ad entrare nella sua Ferrari: interviene Khaby Lame, il nuovo VIDEO è tutto da ridere

SportFair

E’ andato in scena domenica a Monza il Gp d’Italia di F1. Un weekend di puro spettacolo culminato con una gara mozzafiato, al quale hanno assistito dal vivo tantissimi personaggi famosi: influencer, attori, sportivi, ma anche TikToker. Tra questi ultimi spicca il nome di Khaby Lame, italiano più seguito sui social, che è stato tra i protagonisti assoluti in pista nel pre-gara.

Il giovane italiano di origini senegalesi ha girato diversi video con tanti sportivi e dopo quello con Del Piero e Tamberi, ecco spuntarne uno nuovo… fiammante sui suoi profili social.

Questa volta Khaby Lame ha approfittato della collaborazione straordinaria di Carlos Sainz e della sua Ferrari: nel video lo spagnolo ha qualche difficoltà ad entrare nell’abitacolo della sua monoposto ed è proprio lì che entra in gioco il tiktoker, che mostra al pilota di F1 come farlo in totale semplicità, concludendo col suo famosissimo gesto con le mani.