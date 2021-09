Khaby Lame, come si mette una medaglia? La dimostrazione con Tamberi e Del Piero è tutta da ridere [VIDEO]

SportFair

Tutti, o quasi, nel mondo conoscono ormai Khaby Lame: il 21enne di origini senegalesi che è diventato in pochissimo tempo l’italiano più seguito sui social, battendo anche Chiara Ferragni, grazie ai suoi divertentissimi video.

Clip brevi, nei quali Khaby non parla mai, che ‘smentiscono’ altri video presi dal web, o con i quali il giovane TikToker dimostra come alcune cose rese complicatissime possono farsi con estrema facilità. Il tutto arricchito dal gesto, diventato ormai famosissimo, che Khaby fa con le mani per dimostrare come fare con facilità cose quasi ovvie.

Il tiktoker è stato ospite ieri a Monza, dove si è svolto il Gp d’Italia di Formula 1 e ha avuto modo di incontrare tante celebrità, come Usain Bolt, che ha voluto scattare con lui una foto, Vin Diesel e tanti campioni italiani.

Pochi minuti fa Khaby ha pubblicato sui social una delle sue chicche, in collaborazione con Gianmarco Tamberi e Alessandro Del Piero. Partendo da un video di un pugile, che durante la premiazione ha dovuto fare i conti con una ragazza impacciata che ha avuto delle difficoltà a mettergli la medaglia al collo, Khaby, con l’aiuto di Del Piero che gli ha fatto da assistente porgendogli la medaglia su un vassoio e di Gimbo, che ha vestito i panni dell’atleta da premiare, ha mostrato come fare per mettere al collo il premio.