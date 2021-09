Mattia Destro show! Gol con la bottiglietta in mano: “non sapevo cosa fare e l’ho tenuta” [VIDEO]

SportFair

Al Ferraris è finita 3-3 tra Genoa e Verona. Tra i protagonisti del match c’è stato Mattia Destro, autore di un gol pazzesco, che ha portato i padroni di casa in vantaggio, seppur per pochi minuti.

Il calciatore del Genoa ha segnato tenendo in umano una bottiglietta, si proprio così! E ai microfoni Sky, al termine del match ha spiegato il motivo: “avevo i crampi, ero abbastanza stanco non sapevo cosa fare e me la sono tenuta. Dopo una rimonta del genere pensavamo di averla portata a casa ma siamo stati bravi. Posso superarmi? Ce la metterò e ce la metteremo tutta. Sono contento, da quando è arrivato Ballardini sto giocando bene. Sono contento e non devo fermarmi”, ha affermato.