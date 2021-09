La sblocca proprio lui! Daniel Maldini alla prima rete in Serie A: il Milan in vantaggio [VIDEO]

12 anni dopo l’ultima partita di papà Paolo con la maglia del Milan, Daniel Maldini è stato schierato oggi titolare da Stefano Pioli nella sfida dei rossoneri contro lo Spezia. Una scelta, quella del tecnico del Milan, presa per permettere ai suoi giocatori di riposarsi visti i tanti appuntamenti calcistici. Una giornata storica, non solo perchè Daniel, quasi 20enne, è stato schierato come titolare, ma anche e soprattutto perchè, oggi, ha segnato il suo primo gol in Serie A, portando il Milan in vantaggio.

Maldini, dopo aver ricevuto la palla su cross di Kalulu, ha colpito la palla di testa battendo Zoet. Si tratta di una rete davvero… giovane: Kalulu, autore dell’assist, è infatti un classe 2000, mentre Maldini, che ha segnato il gol, un anno più giovane.

Felicissimo in tribuna papà Paolo, che si è alzato per applaudire il figlio.