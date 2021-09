Verstappen, il cibo italiano ed il messaggio al pubblico di Monza: “amo la pasta, tifate per noi”

SportFair

E’ tutto pronto a Monza per il Gp d’ Italia di Formula 1. Quest’anno sarà davvero speciale perchè dopo la gara dell’anno scorso, vinta da Gasly senza pubblico in tribuna, finalmente gli appassionati delle quattro ruote e della velocità potranno popolare gli spalti, seppur in maniera ridotta.

Occhi puntatissimi su Max Verstappen, leader della classifica piloti, a +3 da Lewis Hamilton: l’olandese della Red Bull è concentratissimo sul suo campionato, anche se ancora non si dice troppo emozionato all’idea di lottare per la vittoria del titolo Mondiale.

“Ho sempre guardato a me stesso, cercando di migliorare e fare del mio meglio, magari cercando di affinare in meglio piccoli dettagli. Non credo conti quanti titoli hai vinto in F1, conta la macchina. Penso a me stesso e al lavoro del team, che è quello di rendere la nostra sempre più veloce. Così facendo, si può battere chiunque“, ha affermato in un’intervista alla ‘rosea’, facendo riferimento al rivale Lewis Hamilton.

L’olandese, protagonista di un videoclip davvero spettacolare, nel quale ha sfrecciato sulla sua monoposto per le vie di Palermo, ha parlato poi dei posti in cui vorrebbe stare se facesse una vacanza in Italia: “penso mi piacerebbe una settimana in spiaggia, una volta sono stato in Sardegna e mi piacerebbe tornarci, la Sicilia è bella, o anche Capri. Comunque sarebbe una vacanza in spiaggia, penso al Sud, magari con una pista di kart vicino per tenermi in forma”.

Non è mancata una parentesi… culinaria: “pasta o pizza? Preferisco la pasta. Anche se in Italia tutto riesce meglio. Adoro l’ananas, ma sulla pizza assolutamente no“, ha specificato.