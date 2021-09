Ancora una penalità a Sochi: sostituite componenti della power unit di Bottas, partirà dal fondo della griglia

SportFair

E’ tutto pronto per il Go di Russia di Formula 1: a Sochi questo pomeriggio i piloti si sfideranno in un nuovo appassionante appuntamento del Mondiale.

Una prima fila inedita, con Lando Norris in pole per la prima volta in carriera, seguito da Sainz e Russell. A poche ore dalla partenza del Gp di Russia cambia nuovamente la griglia di partenza: la Mercedes ha infatti deciso di cambiare alcune componenti della power unit della monoposto di Valtteri Bottas, costringendo così il finlandese a partire dal fondo della griglia.

Bottas sarà in 17ª casella pomeriggio in griglia di partenza, davanti a Leclerc e a Max Verstappen, anche loro in fondo a causa di una penalità per la sostituzione della power unit.