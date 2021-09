Valentino Rossi e l’ipnosi a Bagnaia prima della gara di Aragon, la Ducati chiama il Dottore: “possiamo rifarlo?” [VIDEO]

Domenica pomeriggio Pecco Bagnaia ha conquistato la sua prima vittoria in MotoGP, tagliando per primo il traguardo di Aragon dopo aver duellato con Marc Marquez.

Una vittoria pazzesca, che ha fatto impazzire di gioia anche Valentino Rossi, che dopo il successo del suo allievo ha svelato di averlo ipnotizzato il giorno prima della gara, “hard/soft Pecco, hard/soft”.

Un retroscena che la Ducati ha apprezzato e a seguito del quale ha chiesto al Dottore di ripetere il rituale per le prossime gare. “Grazie Vale per la sessione di ipnosi, possiamo farne un’altra”, ha commentato il profilo Ducati Corse su Twitter al video del racconto del 9 volte campione del mondo.

The Doctor and The Hypnotist! 😂@ValeYellow46 appeared to will @PeccoBagnaia‘s victory into existence yesterday!!! 🔮#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/kZX8W6vzGM

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 13, 2021