Anthony Joshua non è più il re dei pesi massimi! Usyk è il nuovo campione

SportFair

Serata magica e spettacolare al Tottenham Hotspur Stadium, dove erano presenti 62 mila persone per la sfida dei pesi massimi tra il re Anthony Joshua ed il suo sfidante Oleksandr Usyk. L’ucraino, campione olimpico a Londra 2012 ha sconfitto il rivale britannico 31 ai punti con un verdetto unanime di 117-112, 116-112, 115-113. Un risultato che nessuno si aspettava alla vigilia dell’incontro e che ha regalato un’altra magia sportiva: è Usyk, infatti, il nuovo campione mondiale dei mesi massimi Wba, Ibf e Wbo, mentre Joshua medita sui suoi errori, consapevole di aver sottovalutato l’incontro, per lui considerato quasi un test in vista della sfida con Fury.

“Questa vittoria per me significa tantissimo, il match è andato come volevo e come pensavo anche se ci sono stati dei momenti in cui Joshua ha spinto: ma io ero pronto a subire i suoi colpi. Forse avrei anche potuto metterlo ko, però mi ero preparato per portare l’incontro alla distanza e vincere ai punti”, ha dichiarato a fine match Usyk.