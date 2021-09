L’uragano Ida si abbatte sugli US Open, si allaga anche il Louis Armstrong Stadium con il… tetto chiuso [VIDEO]

SportFair

Problemi meteo a New York per colpa della coda dell’uragano Ida, che ha costretto gli organizzatori degli US Open a modificare il programma di gare di mercoledì 1 settembre. Le piogge miste all’impetuoso vento hanno causato delle forti tempeste che si sono abbattute su Flushing Meadows, obbligando le autorità a diramare gli ‘allerta tornado’. Una situazione pericolosa che ha creato danni anche al Louis Armstrong Stadium, allagatosi nonostante il tetto fosse chiuso. Al contrario dell’Arthur Ashe Stadium, dove la copertura è totale, il Louis Armstrong rimane aperto ai lati e da queste aperture l’acqua è penetrata sospinta dal forte vento. Per questo motivo, il match tra Kevin Anderson e Diego Schwartzman è stato interrotto diverse volte, prima di essere definitivamente spostato sull’Arthur Ashe Stadium per essere completato.

Play currently stopped on Armstrong despite the roof. Rain coming in with the wind. This is insane #USOpen2021 @usopen pic.twitter.com/Nek3NySCyQ — Chaya Coppersmith (@ccsmith89) September 2, 2021