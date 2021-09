Cristiano Ronaldo truffato da un’agente di viaggi: sottratti al portoghese quasi 300mila euro

SportFair

Truffato da una sedicente agente di viaggio: una disavventura capitata niente meno che a Cristiano Ronaldo, il quale si è visto sottrarre quasi 300 mila euro da una insospettabile impiegata. I fatti risalgono al 2017 e a rivelarli ci ha pensato il Jornal de Noticias, spiegando per filo e per segno come l’agente di viaggio sia riuscita a mettere nel sacco l’attaccante del Manchester United. La donna, probabilmente avendo a disposizione la carta di credito di CR7, si è inventata di sana pianta ben 200 itinerari che il portoghese non ha mai fatto, diluendo in viaggi ben 288mila euro nell’arco di tre anni.

Recidiva

Convinta di non essere scoperta, l’agente di viaggio ha compiuto un passo falso ed è stata beccata, venendo licenziata in tronco e condannata a quattro anni di libertà vigilata perché recidiva. In passato infatti, la donna aveva truffato anche Jorge Mendes (agente di Ronaldo) nonché Nani e Manuel Fernandes, finendo dunque per ricevere una condanna più corposa. Oltre alla libertà vigilata, la donna ha dovuto risarcire non solo il responsabile dell’agenzia per danni morali e materiali, ma anche Cristiano Ronaldo che dovrà ricevere fino all’ultimo centesimo il denaro che la 53enne gli ha sottratto.