Tris di Ducati a Misano: Zarco brilla Fp2 del Gp, disastro Yamaha nelle FP2 del Gp di San Marino

SportFair

Nel pomeriggio piovoso di Misano brilla la Ducati: le FP2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP sono terminate con Zarco davanti a tutti, col tempo di 1.42.097. Il francese del team Pramac ha preceduto i suoi colleghi della squadra ufficiale, Bagnaia e Miller, rispettivamente secondo e terzo.

Il tris Ducati si lascia alle spalle il campione del mondo in carica, Joan Mir, seguito da Marc Marquez e Miguel Oliveira. E’ Aleix Espargaro il miglior pilota Aprilia nel pomeriggio a Misano, ottavo, mentre Vinales dopo aver brillato al mattino si è trovato in difficoltà, terminando le Fp2 in 17ª posizione.

Pomeriggio amaro, amarissimo per le Yamaha: il miglior pilota del team di Iwata è Franco Morbidelli, 13°, mentre Valenitno Rossi ha chiuso in 16ª posizione. Ancora più lontano Quartararo, solo 18°, mentre Dovizioso è al 21° posto nella classifica dei tempi.