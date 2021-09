L’Italia fa la storia alle Paralimpiadi di Tokyo: Sabatini, Caironi e Contraffatto si prendono oro, argento e bronzo nei 100 T63

SportFair

Storica Italia alle Paralimpiadi di Tokyo, dove le azzurre dei 100 metri T63 monopolizzano l’intero podio prendendosi oro, argento e bronzo. Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Graziana Contraffatto non lasciano nemmeno le briciole alle proprie avversarie, salendo insieme sul podio paralimpico dell’Olympic Stadium di Tokyo. Vittoria e record del mondo per Ambra Sabatini, che ferma il crono su un sensazionale 14.11, precedendo Martina Caironi e Monica Graziana Contraffatto che nel finale di gara si lasciano alle spalle l’indonesiana Tiarani. Una tripletta assurda, un successo gigantesco per le atlete azzurre che coronano una Paralimpiade splendida per l’Italia che fa il paio con i trionfi di Marcell Jacobs e della staffetta azzurra alle Olimpiadi per un’estate davvero indimenticabile per lo sport italiano.