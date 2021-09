Tutti pazzi per l’Italia! Toto Wolff dichiara amore ai tifosi: “è la migliore pista della Formula 1”

SportFair

E’ tutto pronto a Monza per un nuovo affascinante appuntamento di F1: domenica si corre il Gp d’Italia e tutti gli appassionati delle quattro ruote non vedono l’ora di assistere a quello che sarà sicuramente uno spettacolo unico.

L’Italia, una terra amata da tutti! Tra coloro che hanno esaltato la nostra terra, ed in particolar modo il circuito italiano dove domenica si correrà la gara di Formula 1, c’è anche Toto Wolff.

“Per me è la migliore pista della Formula 1, per caratteristiche e ambiente. Mi piace vedere i tifosi nel circuito, c’è sempre una energia speciale“, ha dichiarato in una conferenza stampa durante il Salone di Monaco.

Il team principal Mercedes ha avuto modo di parlare anche della battaglia con le Red Bull: “è una lotta durissima, è anche una battaglia di strategia ed è fondamentale ogni mossa. Io credo che il campionato 2021 non lo vincerà semplicemente il più forte, il più veloce, ma il team che alla fine avrà fatto meno errori, perché siamo a un livello altissimo e dovremo arrivare alla perfezione per vincere”.

Non poteva mancare poi una parentesi sul pilota di punta Mercedes, il campione del mondo in carica: “Lewis Hamilton è un fuoriclasse nella testa, ha sofferto da ragazzo per il razzismo e ha trovato energia per diventare più forte, ed è una continua spinta per il team“.