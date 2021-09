Invasione di campo durante il derby Lens-Lille: un tifoso ne approfitta e… si masturba

SportFair

Scene folli dalla Francia, dove sabato scorso è andato in scena il derby tra Lens e Lille. Un match sentitissimo al nord della Francia, dove i tifosi non sono riusciti a trattenersi, dando vita a scontri, lancio di oggetti e tanto altro.

Allo Stade Bollaert-Delelis è andata in scena anche un’invasione di campo di massa che ha costretto alla sospensione del match, ma è stato un altro episodio, avvenuto parallelamente a destare molto scalpore. Un tifoso in tribuna, infatti, ha approfittato dell’invasione per denudarsi davanti a tutti e masturbarsi.

Il ragazzo non si è minimamente preoccupato del fatto che attorno a lui ci fossero famiglie e bambini ed è stato fotografato dalla tribuna opposta. La Polizia sta cercando di individuare il colpevole per convocarlo in centrale e processarlo per esibizione sessuale. Il giovane rischia la reclusione di un anno e una multa di 15.000 euro.