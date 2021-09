Terminano i test di Misano: l’Aprilia davanti a tutti, continua il percorso di adattamento di Dovizioso

SportFair

E’ terminata un’altra giornata di test a Misano. Dopo il weekend di gara del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, i piloti della MotoGP sono rimasti in Italia per disputare due importanti giornate di test, per lavorare sulle loro moto in vista del resto della stagione e del prossimo Mondiale.

Il più veloce nella giornata di oggi è stato Aleix Espargaro, in sella alla sua Aprilia, seguito da Nakagami e Mir. Quarto tempo invece per Fabio Quartararo, seguito da un buon Vinales. Il francese della Yamaha oggi ha preferito girare con la moto di quest’anno, senza provare il telaio per la prossima stagione, per non perdere il feeling in vista delle prossime importanti gare. Miller è il miglior ducatista, ottavo dietro a Marc Marquez, mentre Dovizioso, che ha continuato il suo lavoro di adattamento alla Yamaha, è riuscito a far meglio di Valentino Rossi, piazzandosi appena davanti al Dottore.