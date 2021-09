Quartararo mette le cose in chiaro a Misano, ma Bagnaia non si fa cogliere impreparato: che guizzo di Rins sul finale, il risultato delle Fp4 del Gp di San Marino

SportFair

Manca poco, pochissimo alle Qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. In attesa di vedere chi sarà in pole position davanti al pubblico italiano, i piloti della top class sono scesi in pista per le quarte prove libere. Il più veloce a Misano è stato Quartararo, che ha dimostrato di poter far bene. Bagnaia non si è fatto cogliere impreparato e ha sempre risposto al rivale francese, chiudendo però in terza posizione a causa di un guizzo di Rins, che sul finale si è piazzato al secondo posto.

Quarto invece Joan Mir, mentre Marquez, apparso meno in difficoltà rispetto a questa mattina, ha chiuso ottavo. Lontani gli italiani della Yamaha, con Valentino Rossi 17°, Morbidelli 21°e Dovizioso 24°.