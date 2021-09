Il Team Europe di Berrettini stravince la Laver Cup: Isner e compagni asfaltati

SportFair

Un weekend magico per gli appassionati di tennis che hanno assistito alla Laver Cup 2021 nonostante l’assenza dei Big-3, Federer, Nadal e Djokovic, fermi per problemi fisici.

I giovani del tennis, però, non hanno tradito le aspettative, regalando spettacolo e tanto divertimento nonostante la vittoria netta: è il Team Europe ad alzare al cielo il trofeo della Laver Cup, grazie alla vittoria di 14-1 sul Team World.

Il Resto del Mondo non è riuscito nella rimonta nella terza giornata, e con la sconfitta nel doppio, primo incontro in programma nell’ultimo giorno di sfide, i giochi si sono definitivamente chiusi e i ragazzi di Borg, tra cui il romano Matteo Berrettini, hanno potuto festeggiare per una grande vittoria.