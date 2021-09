Gianmarco Tamberi instancabile: stoppate, schiacciate e canestri… arroganti! Gimbo fa le ore piccole giocando a basket [VIDEO]

SportFair

Gianmarco Tamberi non smette mai di stupire! Dopo le intense emozioni vissute e regalate a tutti gli appassionati di sport italiani con la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nella gara di salto in alto ed il successo in Diamond League, Gimbo non ha intenzione di fermarsi.

L’altista azzurro ha messo da parte per un po’ la sua disciplina, per dedicarsi però ad un altro sport che ama alla follia: la pallacanestro. In compagnia dell’amico Gianluca Gazzoli, conduttore radiofonico e autore del libro “Scosse”, nel quale racconta la sua malattia, che lo ha costretto a vivere con un defibrillatore sottocutaneo da quando era un adolescente, Gianmarco Tamberi ha dato vita ad un vero e proprio show.

Sfide, schiacciate, stoppate e canestri da lontanissimo, da vero buzzer beater: Tamberi ha regalato ancora una volta uno spettacolo unico, ‘trasmesso’ esclusivamente sui social, facendo le ore piccole. Gimbo e Gianluca Gazzoli, in compagnia di un altro gruppo di amici, hanno giocato a basket fino a notte fonda, per torare a casa superate le 3 di notte.