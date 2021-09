Scariolo batte Messina, la Virtus Bologna si prende la Supercoppa: Olimpia Milano ko

SportFair

E’ iniziato lo spettacolo del basket italiano! In attesa del via del campionato di Serie A, è andata in scena la Supercoppa italiana. La finalissima si è disputata questa sera e ha visto sfidarsi in campo l’Olimpia Milano di coach Messina contro i campioni d’Italia della Virtus Bologna, allenati da Scariolo.

La squadra di capitan Belinelli è sempre stata in vantaggio e non ha mai permesso ai rivali di Milano di mettergli seriamente i bastoni tra le ruote: i primi due quarti hanno fatto la differenza per le V Nere, mentre l’Olimpia ha provato a reagire solo nell’ultimo quarto, senza riuscire a ribaltare il risultato del match.

La partita è finita 90-84 per la Virtus Bologna, che alza al cielo un’altra coppa importantissima. Per i campioni d’Italia in carica applausi per Jaiteh, miglior realizzatore con 18 punti, ma anche per Alibegovic e Pajola. All’Olimpia non sono bastati invece i 19 e 17 punti rispettivamente di Shields e Rodriguez. Inizia bene l’avventura italiana di Mannion, che non è però sceso in campo a causa di un problema fisico che lo ha messo ko nell’ultimo periodo e dal quale sta ancora recuperando.