Stefano Pioli vuole un calcio più vicino al… basket: l’allenatore del Milan chiede un importante cambio di regolamento

E’ finita ieri la quinta giornata di Serie A di calcio, ma già domani le diverse squadre torneranno in campo per i primi match della sesta. Tra queste c’è anche il Milan di Stefano Pioli, che in conferenza stampa, tra bilanci, assenze e convocati ha anche raccontato la sua idea di calcio.

L’allenatore rossonero ha commentato l’importanza delle sostituzioni, soprattutto in quei periodi in cui ci calciatori sono tenuti a giocare diverse partite in tempi ravvicinati, per poi svelare i cambiamenti che apporterebbe al regolamento, che avvicinerebbero molto il calcio alla pallacanestro.

“Sostituzioni? Sono importantissime, lo dico da tempo. Soprattutto ora che giochiamo ogni 3 giorni. Non è mai la quantità dei minuti in cui uno gioca, ma la qualità. Io metterei il tempo effettivo e time-out. E un’altra regola che metterei per avere un gioco più offensivo è che dopo che si supera la metà campo non si può tornare indietro“, ha affermato Pioli.