Clima teso tra Allegri e Spalletti dopo Napoli-Juventus: “una volta che vinco mi viene a fare la morale”

E’ andata in scena oggi la sfida tra Napoli e Juventus, valida per l’anticipo della terza giornata del campionato di Serie A. Ancora una sfida difficile e amara per i bianconeri, che sono usciti sconfitti dal Maradona per 2-1.

Non sono mancati gli screzi: tra Allegri e Spalletti sono volate scintille. Il tecnico bianconero ha infatti accusato i collega di aver ‘fatto casino’ con l’arbitro e a fine match non ha voluto salutarlo.

“Questa roba non si può sopportare, ditemi quando l’avrei fatto perché veramente non si può sopportare. Ero andato a salutare Allegri all’inizio, mi sono avvicinato alla fine, ma lui è andato via e non mi ha salutato. Volevo solo salutarlo, non gli ho detto niente e non c’era stata nessuna frizione prima. Con lui ho sempre perso. E una volta che vinco mi viene a fare la morale… boh“, ha affermato nel post partita Spalletti.