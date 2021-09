Si chiama Valentino ma il suo idolo è Marquez: la splendida sorpresa di Marc per un suo piccolo fan [FOTO]

SportFair

“Ciao Marc sono Valentino, ho 5 anni e vorrei incontrarti per realizzare il mio sogno“. Comincia così la lettera inviata da questo piccolo tifoso a Marc Marquez, con la speranza di incontrarlo all’entrata del paddock di Misano e scattare alcune foto insieme. Una richiesta che la madre del piccolo ha fatto recapitare alla Honda che, immediatamente, ha raccolto l’invito e girato la proposta a Marquez, andato all’appuntamento con Valentino alle ore 19.30 come scritto sulla lettera. Un sogno realizzato per il piccolo fan dell’otto volte campione del mondo, che non solo ha dato il cinque al suo tifoso e fatto qualche foto, ma gli ha anche regalato le sue “saponette” (le protezioni usate dai piloti in pista) rendendo indimenticabile la giornata del piccolo Valentino.