Marcell Jacobs sa come stupire la sua Nicole: la sorpresa romantica e… hot [FOTO e VIDEO]

Sta per terminare la fuga d’amore di Marcell Jacobs e Nicole Daza. Il campione olimpico italiano, dopo la doppietta d’oro a Tokyo, è partito per una vacanza rilassante con la sua compagna e presto faranno ritorno dai loro amati figli.

Prima di fare le valigie, però, Marcell Jacobs ha ‘sparato’ la sua ultima cartuccia, regalando alla sua dolce metà un momento romanticissimo, ma al tempo stesso sexy.

La bella Nicole ha pubblicato sui social foto e video della dolce sorpresa ricevuta: petali di rosa cosparsi per terra, in un percorso che portava la compagna del velocista azzurro in camera da letto, dove ad aspettarla c’era proprio Marcell Jacobs, in slip, in compagnia di una bottiglia di Champagne Dom Perignon.