Sirigu fenomenale, Miihajlovic si fa espellere! La furia di Sinisa: “alle volte l’arbitro fa quel che non deve”

SportFair

Anticipo di fuoco quello della quinta giornata di Serie A andato in scena questo pomeriggio tra Genoa e Bologna. Il match è terminato 2-2 tra salvataggi miracolosi sul finale e polemiche. Sinisa Mihajlovic è stato espulso a causa delle proteste a seguito del secondo rigore concesso da Fourneau al Genoa, mentre Sirigu evita il 3-2 di Soriano poco prima del fischio di fine match.

La rabbia di Mihajlovic

“Succede alle volte che l’arbitro faccia quel che non deve. Meritavamo di vincere, ho ancora negli occhi l’ultima occasione e ai ragazzi non posso rimproverare nulla”, ha affermato il tecnico serbo a fine match ai microfoni dei canali rossoblu.

“Sul rigore del pari Bonifazi subisce un doppio fallo con due pestoni prima di toccare Kallon: non so come si possa giudicare così. Oggi la squadra ha reagito, all’inizio eravamo un po’ tesi poi ci siamo sciolti e meritavamo il successo. A me dispiace perché poi a posteriori gli arbitri vengono a parlare con noi, rivedono le immagini e ci danno ragione, e sarà così anche stavolta”, ha concluso.