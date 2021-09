SportFair

Gli ottavi di finale degli US Open iniziano male per gli italiani ancora in gara a New York: Jannik Sinner è stato infatti eliminato questo pomeriggio dal neo campione olimpico Zverev. L’altoatesino ha ceduto al tedesco, numero 4 al mondo in tre set, dopo quasi due ore e mezza di gioco.

Sinner ha cercato di accorciare le distanze nel terzo set, dopo aver perso i primi due, senza però riuscirci: il match è terminato col punteggio di 6-4, 6-4, 7-6.