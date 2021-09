Scoperta una nuova specie di insetti in Romania: succhiano sangue e trasmettono la leishmaniosi, avranno il nome di Simona Halep

SportFair

Simona Halep è finita sotto i riflettori nei giorni scorsi per il suo matrimonio con un milionario rumeno. Adesso, si parla ancora della tennista rumena, ex numero 1 al mondo, ma per una divertente curiosità.

Una nuova specie di insetto scoperta proprio nei pressi della regione natale di Simona Halep prenderà il suo nome: i ricercatori di un’università rumena hanno dato il nome della campionessa di tennis ad una specie di insetto appena scoperta sulla costa del Mar Nero, da dove proviene l’atleta.

“La specie è dedicata alla famosa tennista Simona Halep, nata nella stessa regione“, affermano gli scienziati, riferendosi al luogo in cui è stata identificata la specie, nell’articolo che annunciava la scoperta di Phlebotomus simonahalepae.

I flebotomi, o moscerini della sabbia, sono insetti succhiatori di sangue e trasmettono la leishmaniosi, una malattia parassitaria che può colpire sia i cani che gli esseri umani. L’idea di dare a questa specie di insetti il nome di Simona Halep è venuta per la vicinanza tra il luogo in cui è stata scoperta e l’area della provincia costiera di Costanza, nel sud-est della Romania, dove è nata la campionessa di tennis, come ha spiegato il coordinatore dello studio , Andrei Mihcalca.

“Dedichiamo questa scoperta scientifica a Simona Halep, come tributo e segno di apprezzamento per le sue prestazioni e per come porta il nome della Romania in tutto il mondo“, ha affermato la scienziata alla pubblicazione rumena G4Media. La 29enne ha accettato di dare il nome a questa specie di insetti.