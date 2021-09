Sesso orale in aereo, il commento dell’ex hostess adesso pornostar: “la mascherina? Se l’è tolta per mettere qualcosa in bocca”

SportFair

Il magazine MOW (mowmag.com) ha intervistato l’ex hostess, ora pornostar, Sabrina Ice: la 32enne ex assistente di volo della fallita compagnia Air Italy, dopo 12 anni di servizio si è professionalmente reinventata nell’intrattenimento per adulti e, sul magazine lifestyle di AM Network, commenta il video del volo Rayanair, diventato virale: “la mascherina? Lei se l’è tolta per mettere qualcosa in bocca, è normale”. La ex hostess sottolinea di aver provato in carriera il “sesso ad alta quota”: “sì, l’ho fatto con un passeggero: con un militare. In volo sulla tratta per Dubai, di notte”, anche se sottolinea sulle pagine di mowmag.com, che in realtà: “in aereo è scomodo, dappertutto: i sedili sono scomodi, in piedi è scomodo e quelli che dicono in bagno… ma dai: fa schifo! Voi non avete idea di cosa c’è nel gabinetto di un aereo”. Oltre a girare scene per il cinema a luci rosse nei set d’Europa, Sabrina Ice è anche un’adult content creator, specializzata in ironiche parodie e divertenti video. E su MOW suggerisce di promuovere la nuova compagnia di bandiera ITAe valorizzare il marchio Alitalia, tramite una creativa campagna di spot ad hoc, in stile “L’aereo più pazzo del mondo”, pellicola cult del 1980 del regista americano Mel Brooks: “si potrebbe fare un video divertente, ma sempre con uno stile porno: ambientato nel mondo dei voli e degli aeroporti – racconta Sabrina Ice a MOW – un volo carico di sesso e pornostar.. proprio l’altra settimana ero in aeroporto con Malena»