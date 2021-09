EuroVolley 2021, la Slovenia elimina la Repubblica Ceca: definito il quadro delle semifinali

SportFair

La vittoria della Slovenia sulla Repubblica Ceca nell’ultimo quarto di finale disputato ha definito il quadro delle semifinali della 32ª edizione dei Campionati Europei: a contendersi il titolo continentale saranno gli azzurri di De Giorgi, i padroni di casa e campioni del mondo della Polonia, i campioni d’Europa in carica della Serbia e la Slovenia vicecampione continentale.

Il programma

Quarti di finale

Danzica 14 settembre

MQF-02 Olanda vs Serbia: 0-3 (23-25, 20-25, 25-27)

MQF-01 Polonia vs Russia: 3-0 (25-14, 26-24, 25-19)

Ostrava 15 settembre

MQF-03: Italia vs Germania 3-0 (25-13, 25-18, 25-19)

MQF-04: Repubblica Ceca vs Slovenia: 0-3 (21-25, 19-25, 25-27)

Semifinali

Katowice, 18 settembre

Polonia vs Slovenia

Serbia vs Italia

Finali

Katowice, 19 settembre

Ore 17.30: 3°-4° posto

Ore 20.30: 1°-2° posto