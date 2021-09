Un ladro scippa la borsa a sua moglie, lui lo insegue e lo fa arrestare: che disavventura per Paolo Dal Pino

SportFair

Lo scippo, l’inseguimento e infine l’arresto: Paolo Dal Pino è stato protagonista di un episodio piuttosto singolare nella notte tra venerdì e sabato a Roma, riuscendo a far scattare le manette per un ladro che aveva rubato la borsa alla moglie. Il presidente della Lega Serie A, durante la cena presso il ristorante Ginger, si è accorto della sparizione degli oggetti personali della moglie e si è subito messo a caccia del responsabile. Uno dei camerieri ha indicato a Dal Pino un uomo alto, fisicamente ben messo che era passato molto vicino alla sedia dove era seduta sua moglie. Scappato dal locale, il ladro è stato inseguito dal presidente della Lega Serie A e dal cameriere fino a Villa Medici, davanti alla scalinata nello sbocco in via San Sebastiello, dove il malvivente è stato arrestato dalla polizia per furto e resistenza a pubblico ufficiale.