Stadio vietato per la mamma di Ronaldo: la signora Dolores costretta dal figlio a rimanere a casa

SportFair

La mamma di Cristiano Ronaldo non potrà guardare da vicino il ritorno di suo figlio a Old Trafford per motivi di salute, la signora Dolores infatti ha ricevuto l’espresso divieto da parte del figlio di recarsi allo stadio per vedere le partite del Manchester United. Una scelta dolorosa ma comprensibile quella di CR7, dal momento che la madre non riesce a gestire la tensione nervosa durante le partite del figlio, finendo per svenire con il rischio di farsi male.

Svenimenti

Negli ultimi anni la signora Dolores ha perso i sensi due volte e, in una di queste, si è anche rotta alcuni denti a causa della caduta. Per questo motivo Ronaldo le ha vietato l’ingresso allo stadio, per stare dunque a sua volta tranquillo durante le partite, ma sarà difficile comunque convincere la signora Dolores a stare lontana da Old Trafford. Sicuramente non avrà il permesso di assistere a gare importanti come semifinali o finali, per il resto se ne potrà parlare e trovare una soluzione che possa accontentare tutti, sia CR7 che la sua mamma così desiderosa di stare vicino al figlio anche allo stadio.