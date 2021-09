Record, schiaffi e due gol: la folle serata di Cristiano Ronaldo in Portogallo-Irlanda

SportFair

Un record che lo lancia ancora di più nella storia del calcio, uno schiaffo rifilato ad un avversario e due gol che rendono folle la serata di Cristiano Ronaldo. Nella prima partita dopo il passaggio dalla Juventus al Manchester United, CR7 non passa assolutamente inosservato trascinando il suo Portogallo alla vittoria contro l’Irlanda nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar. Fa tutto l’uomo con il numero 7 sulle spalle: prima sbaglia un rigore e poi ribalta lo 0-1 irlandese nel finale, segnando una doppietta che lo incorona miglior marcatore di ogni epoca in nazionale con 111 gol contro i 109 dell’iraniano Ali Daei.

Lo schiaffo e la doppietta

Nella notte in cui diventa anche il giocatore europeo con più presenze in nazionale (180 al pari di Sergio Ramos con la Spagna), Cristiano Ronaldo prima si macchia di un brutto episodio e poi rimedia con una doppietta storica. Nel primo tempo infatti, CR7 si appresta a calciare un rigore ma Dara O’Shea gli sposta il pallone, con il chiaro intento di provocarlo. Ronaldo allora reagisce con uno schiaffo, che l’arbitro però non punisce con il rosso. Il nervosismo accumulato spinge il portoghese a sbagliare il rigore, prima che l’Irlanda trovi addirittura il vantaggio. Nel finale poi ecco il clamoroso epilogo: Ronaldo segna prima all’89° e poi al 96° una doppietta pazzesca che regala tre punti al Portogallo e il record assoluto di gol a CR7 in nazionale. La perfetta conclusione di una serata folle che Ronaldo non dimenticherà facilmente…